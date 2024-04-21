ブンデスリーガ
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1 - 1
終了
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ミヒャエル・グレゴリッチ 6'
ヨナタン・ブルカルト 40'
(HT 1-1) (終了 1-1)

SCフライブルク 対 1. FSV マインツ 05結果＆スタッツ,