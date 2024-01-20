ブンデスリーガ
team-logo
3 - 2
終了
team-logo
ルーカス・ヘーラー 37'ヴィンチェンツォグリフォ 55'ローランド・サライ 85'
ボウト・ベグホルスト 57'マクシミリアンバイエル 77'
(HT 1-0) (終了 3-2)

SCフライブルク 対 ホッフェンハイム結果＆スタッツ,