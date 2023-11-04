ブンデスリーガ
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3 - 3
終了
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ルーカス・ヘーラー 7'ノア・ワイショープト 70'ヴィンチェンツォグリフォ 90' + 6' (pk)
ジョーダンペフォク 25'アラサヌ・プレア 29'ユリアン・ヴァイグル 39' (pk)
(HT 1-3) (終了 3-3)

SCフライブルク 対 ボルシアMG結果＆スタッツ,