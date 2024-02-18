ブンデスリーガ
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3 - 3
終了
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堂安律 30'ヴィンチェンツォグリフォ 45' + 5' (pk)ミヒャエル・グレゴリッチ 89'
オマル・マーモウシュ 27'アンスガー・クナフ 35', 72'
(HT 2-2) (終了 3-3)

SCフライブルク 対 フランクフルト結果＆スタッツ,