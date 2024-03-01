ブンデスリーガ
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2 - 2
終了
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クリスチャン・ギュンター 12'ルーカス・ヘーラー 87'
マティステル 35'ジャマル・ムシアラ 75'
(HT 1-1) (終了 2-2)

SCフライブルク 対 バイエルン結果＆スタッツ,