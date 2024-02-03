ブンデスリーガ
team-logo
1 - 3
終了
team-logo
ルーカス・キュブラー 45' + 11'
デニズ・ウンダフ 3'クリス・ヒューリッヒ 7'マクシミリアンミッテルシュテット 74'
(HT 1-2) (終了 1-3)

SCフライブルク 対 シュトゥットガルト結果＆スタッツ,