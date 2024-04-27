ブンデスリーガ
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1 - 2
終了
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セバスチャン・ボルナウ 42' (og)
マクシミリアンアーノルド 82'マクサンス・ラクロワ 90'
(HT 1-0) (終了 1-2)

SCフライブルク 対 ヴォルフスブルク結果＆スタッツ,