リガポルトガル
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1 - 3
終了
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Mohamed Belloumi 23'
オルクン・コク 16'アーサーカブラル 34'Alvaro Carreras 67'
(HT 1-2) (終了 1-3)

SCファレンセ 対 ベンフィカ結果＆スタッツ,