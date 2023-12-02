リガポルトガル
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1 - 2
終了
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ブルーノ・ドゥアルテ 57' (pk)
トマス・リベイロ 3'ジョアンシルバ 87'
(HT 0-1) (終了 1-2)

SCファレンセ 対 ギマランイス結果＆スタッツ,