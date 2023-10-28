ブンデスリーガ
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6 - 0
終了
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ティモ・ヴェルナー 15' (pk)生駒ロイス・オペンダ 40', 45' + 3'デビッド・ラウム 43'ベンヤミン・シェスコ 88'クリストフ・バウムガルトナー 90' + 1'
(HT 4-0) (終了 6-0)

RBライプツィヒ 対 FCケルン結果＆スタッツ,