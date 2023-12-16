ブンデスリーガ
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3 - 1
終了
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ルーカス・クロスターマン 34'エミル・フォルスベリ 70'モハメド・シマカン 74'
オザン・ムハメ 42'
(HT 1-1) (終了 3-1)

RBライプツィヒ 対 ホッフェンハイム結果＆スタッツ,