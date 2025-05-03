ブンデスリーガ
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3 - 3
終了
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ベンヤミン・シェスコ 11'ルーカス・クロスターマン 39'ユスフ・ポウルセン 90' + 5'
エリック・ダイアー 62'ミカエル・オリーズ 63'リロイ・サネ 83'
(HT 2-0) (終了 3-3)

RBライプツィヒ 対 バイエルン結果＆スタッツ,