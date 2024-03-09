ブンデスリーガ
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2 - 0
終了
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トーマス・イシャウッド 3' (og)クリストフ・バウムガルトナー 50'
(HT 1-0) (終了 2-0)

RBライプツィヒ 対 ダルムシュタット結果＆スタッツ,