ブンデスリーガ
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2 - 3
終了
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シャビ・シモンズ 8'リドル・バク 44'
デニズ・ウンダフ 23'ニック・ウォルトメイド 57'エルメディン・デミロビッチ 78'
(HT 2-1) (終了 2-3)

RBライプツィヒ 対 シュトゥットガルト結果＆スタッツ,