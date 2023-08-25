ブンデスリーガ
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5 - 1
終了
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ベンヤミン・ヒンリッヒ 51'ダニ・オルモ 63'生駒ロイス・オペンダ 66'ケビン・カンプル 74'シャビ・シモンズ 76'
セール・ギラシ 35'
(HT 0-1) (終了 5-1)

RBライプツィヒ 対 シュトゥットガルト結果＆スタッツ,