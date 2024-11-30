ブンデスリーガ
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1 - 5
終了
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ヴィリ・オルバン 82'
モハメド・アムーラ 4', 16'ティアゴ・トマス 5'ヨアキムメーレ 64'ケビン・ベーレンス 90' + 1'
(HT 0-3) (終了 1-5)

RBライプツィヒ 対 ヴォルフスブルク結果＆スタッツ,