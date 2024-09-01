エールディビジ
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3 - 0
終了
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G. Til 11'イルビング・ロサノ 27'ジョーイ・ビアマン 63'
(HT 2-0) (終了 3-0)

PSVアイントホーフェン 対 ゴー・アヘッド・イーグルス結果＆スタッツ,