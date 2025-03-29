エールディビジ
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3 - 3
終了
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ヴィトー・ファン・クルーイ 10', 71'K. Shiogai 63'
イブラヒム・サディク 4'エルンスト・ポク 32'トロイ・パロット 46'
(HT 1-2) (終了 3-3)

NECナイメヘン 対 AZアルクマール結果＆スタッツ,