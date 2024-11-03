エールディビジ
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6 - 0
終了
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小川航基 6' (pk), 26'ソンチェ・ハンセン 32'ヴィトー・ファン・クルーイ 52'S. Ouaissa 74'トーマス・ウーワイジャン 86' (pk)
(HT 3-0) (終了 6-0)

NECナイメヘン 対 フローニンゲン結果＆スタッツ,