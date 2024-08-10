エールディビジ
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1 - 2
終了
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佐野航大 28'
サム・ラマース 8'アレック・ヴァン・ホーレンベック 54'
(HT 1-1) (終了 1-2)

NECナイメヘン 対 トゥウェンテ結果＆スタッツ,