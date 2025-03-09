エールディビジ
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2 - 3
終了
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ブラヤンペレイラ 69'K. Shiogai 90' + 1'
ディーンジェームス 41'ミラン・スミット 66'オリバーアントマン 75'
(HT 0-1) (終了 2-3)

NECナイメヘン 対 ゴー・アヘッド・イーグルス結果＆スタッツ,