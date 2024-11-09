エールディビジ
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0 - 3
終了
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リカルド・ペピ 21'イスマエル・サイバリ 33'ヨハン・バカヨコ 65'
(HT 0-2) (終了 0-3)

NACブレダ 対 PSVアイントホーフェン結果＆スタッツ,