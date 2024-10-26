エールディビジ
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4 - 1
終了
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クリント・レーマンス 13', 37'L. Sauer 60' (pk)レオ・グライムル 90'
F. Jensen 45' + 2' (og)
(HT 2-1) (終了 4-1)

NACブレダ 対 ヴァールヴァイク結果＆スタッツ,