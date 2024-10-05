ジュピラー･プロリーグ
team-logo
5 - 0
終了
team-logo
C. Ikwuemesi 14' (og)ロブ・スクーフス 18'ライオン・ラウバーバッハ 58'ペッターノサカレダール 77'B. Bafdili 90' + 3'
(HT 2-0) (終了 5-0)

KVメヘレン 対 ルーヴェン結果＆スタッツ,