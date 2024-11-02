ジュピラー･プロリーグ
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1 - 1
終了
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アーメド・トゥーバ 90' + 3'
P. Akinpelu 19' (pk)
(HT 0-1) (終了 1-1)

KVメヘレン 対 ユニオンサンギロワーズ結果＆スタッツ,