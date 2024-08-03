ジュピラー･プロリーグ
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2 - 4
終了
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ニコラストーム 64'パトリック・プフリュッケ 87' (pk)
ニコラス・マーティン 17' (pk)Luka Vuskovic 35'Josimar Alcocer 78'マティア・フリガン 90' + 4'
(HT 0-2) (終了 2-4)

KVメヘレン 対 ウェステルロー結果＆スタッツ,