J2 リーグ
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4 - 1
終了
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Marcus Vinicius 6', 53', 65' (pk)W. Tanque 51'
マルコス・ギリエルメ 37'
(HT 1-1) (終了 4-1)

FC今治 対 V・ファーレン長崎結果＆スタッツ,