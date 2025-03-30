J2 リーグ
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2 - 2
終了
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Marcus Vinicius 58'大森理生 90' + 7'
阿部隆 11'國分伸太郎 17'
(HT 0-2) (終了 2-2)

FC今治 対 モンテディオ山形結果＆スタッツ,