J2 リーグ
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3 - 3
終了
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Y. Yokoyama 52', 61'Vinicius Diniz 59'
K. Sumi 25'I. Kawasaki 45' + 2'R. Watanabe 56'
(HT 0-2) (終了 3-3)

FC今治 対 ジュビロ磐田結果＆スタッツ,