リガポルトガル
team-logo
2 - 1
終了
team-logo
ウェンダーソンガレーノ 45' + 1' (pk)ペペ 59'
ロジャー・フェルナンデス 54'
(HT 1-0) (終了 2-1)

FCポルト 対 ブラガ結果＆スタッツ,