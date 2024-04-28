リガポルトガル
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2 - 2
終了
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エヴァニウソン 7'ペペ 40'
ヴィクトル・ギョケレス 87', 88'
(HT 2-0) (終了 2-2)

FCポルト 対 スポルティング・リスボン結果＆スタッツ,