リガポルトガル
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3 - 0
終了
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ウェンダーソンガレーノ 30' (pk)イバン・ハイメ 59'Danny Loader 70' (pk)
(HT 1-0) (終了 3-0)

FCポルト 対 ジル・ヴィセンテ結果＆スタッツ,