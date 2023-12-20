ブンデスリーガ
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3 - 2
終了
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エレン・ディンクチ 52'ティム・クラインディエンスト 84'マティアス・ギンター 90' + 2' (og)
ルーカス・ヘーラー 7', 64' (pk)
(HT 0-1) (終了 3-2)

FCハイデンハイム 対 SCフライブルク結果＆スタッツ,