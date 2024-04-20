ブンデスリーガ
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1 - 2
終了
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ニコラ・ドヴェダン 69'
ベンヤミン・シェスコ 42'生駒ロイス・オペンダ 85'
(HT 0-1) (終了 1-2)

FCハイデンハイム 対 RBライプツィヒ結果＆スタッツ,