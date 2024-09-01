ブンデスリーガ
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4 - 0
終了
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パウル・ヴァナー 9' (pk)L. Scienza 30'A. Beck 69'M. Breunig 73'
(HT 2-0) (終了 4-0)

FCハイデンハイム 対 FCアウクスブルク結果＆スタッツ,