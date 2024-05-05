ブンデスリーガ
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1 - 1
終了
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ティム・クラインディエンスト 65'
ヨナタン・ブルカルト 37'
(HT 0-1) (終了 1-1)

FCハイデンハイム 対 1. FSV マインツ 05結果＆スタッツ,