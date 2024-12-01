ブンデスリーガ
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0 - 4
終了
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オマル・マーモウシュ 22', 58'チャイビ運賃 49'ヒューゴエキティケ 90' + 4'
(HT 0-1) (終了 0-4)

FCハイデンハイム 対 フランクフルト結果＆スタッツ,