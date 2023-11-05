ブンデスリーガ
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2 - 0
終了
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Jan Schoeppner 70'ティム・クラインディエンスト 90' + 4'
(HT 0-0) (終了 2-0)

FCハイデンハイム 対 シュトゥットガルト結果＆スタッツ,