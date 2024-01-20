ブンデスリーガ
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1 - 1
終了
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モリッツ・ジェンツ 45' + 2' (og)
ヴァーツラフ・チェルニー 7'
(HT 1-1) (終了 1-1)

FCハイデンハイム 対 ヴォルフスブルク結果＆スタッツ,