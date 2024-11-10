ブンデスリーガ
team-logo
1 - 3
終了
team-logo
マーヴィン・ピエリンジャー 64'
ヤニック・ゲルハルト 3'B. Dardai 42'ティアゴ・トマス 90'
(HT 0-2) (終了 1-3)

FCハイデンハイム 対 ヴォルフスブルク結果＆スタッツ,