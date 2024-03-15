ブンデスリーガ
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1 - 5
終了
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サルギス・アダムヤン 18'
シャビ・シモンズ 15'生駒ロイス・オペンダ 63', 67'アマドゥハイダラ 70'ユスフ・ポウルセン 82'
(HT 1-1) (終了 1-5)

FCケルン 対 RBライプツィヒ結果＆スタッツ,