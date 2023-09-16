ブンデスリーガ
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1 - 3
終了
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デイビー・ゼルケ 61'
アンドレイ・クラマリッチ 1'フロリアン・グリリッチ 28'マクシミリアンバイエル 52'
(HT 0-2) (終了 1-3)

FCケルン 対 ホッフェンハイム結果＆スタッツ,