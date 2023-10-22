ブンデスリーガ
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3 - 1
終了
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フロリアン・カインツ 9' (pk), 76' (pk)ジャン・ルカ・ヴァルトシュミット 90'
ニコ・エルヴェディ 63'
(HT 1-0) (終了 3-1)

FCケルン 対 ボルシアMG結果＆スタッツ,