ブンデスリーガ
team-logo
0 - 4
終了
team-logo
ドニエル・マレン 12', 61'ニクラス・フュエルルクルグ 58' (pk)ユスファ・ムココ 90' + 2'
(HT 0-1) (終了 0-4)

FCケルン 対 ボルシア・ドルトムント結果＆スタッツ,