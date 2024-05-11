ブンデスリーガ
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3 - 2
終了
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フロリアン・カインツ 45' (pk)ステファン・ティッゲス 87'ダミオンダウンズ 90' + 3'
ロビン・クノッヘ 15'ケヴィン・フォラント 19' (pk)
(HT 1-2) (終了 3-2)

FCケルン 対 ウニオン・ベルリン結果＆スタッツ,