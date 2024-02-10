ブンデスリーガ
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2 - 2
終了
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フィリップ・ティーツ 35'エルメディン・デミロビッチ 60'
生駒ロイス・オペンダ 39'ベンヤミン・シェスコ 52'
(HT 1-1) (終了 2-2)

FCアウクスブルク 対 RBライプツィヒ結果＆スタッツ,