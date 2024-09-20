ブンデスリーガ
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2 - 3
終了
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ケベン・シュロッターベック 25'サミュエル・エサンド 57'
アルミンド・ジープ 13'ヨナタン・ブルカルト 15', 49'
(HT 1-2) (終了 2-3)

FCアウクスブルク 対 1. FSV マインツ 05結果＆スタッツ,