ブンデスリーガ
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2 - 1
終了
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エルメディン・デミロビッチ 15', 45'
Ludovic Ajorque 6'
(HT 2-1) (終了 2-1)

FCアウクスブルク 対 1. FSV マインツ 05結果＆スタッツ,