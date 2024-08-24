ブンデスリーガ
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2 - 2
終了
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エルビス・レクスベカイ 16'サミュエル・エサンド 35'
フェリックス・アグ 12'ユスティン・エンジンマー 58'
(HT 2-1) (終了 2-2)

FCアウクスブルク 対 ブレーメン結果＆スタッツ,