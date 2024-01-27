ブンデスリーガ
team-logo
2 - 3
終了
team-logo
エルメディン・デミロビッチ 52', 90' + 4' (pk)
Aleksandar Pavlovic 23'アルフォンソ・デイヴィス 45' + 5'ハリーケイン 58'
(HT 0-2) (終了 2-3)

FCアウクスブルク 対 バイエルン結果＆スタッツ,